Наютре будзе представена програма Еразмус+

НОВИ САД – На Филозофским факултету у Новим Садзе, наютре 11. октобра, будзе представена програма за студентох Еразмус+.

За тот дзень предвидзени цалодньово актуалносци – на 11 годзин будзе презентация мобилносци за студентох, на 12 годзин презентация орґанизациї ESN (Erasmus Student Network), а на 13 годзин презентация мобилносци за занятих. Тоти програми ше буду одвивац у кино-сали.

Попри тим, у голу Филозофского факултету, од 11,30 годзин будзе Еразмус улїца дзе годно побешедовац зоз студентами з иножемства и алумнистами програми Еразмус+ о других европских универзитетох и о їх искуствох на черанки.

Хто жада освоїц даєдну зоз интересантних наградох у Еразмус+ квизу треба же би пришол на друженє од 19 годзин до кафеу Перо (Змай Йовова 5 у пасажу).

