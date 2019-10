Отримани округли стол о образованю националних меншинох

НОВИ САД – Вчера у новосадским Готелу „Парк” отримани осми по шоре округли стол на тему „Образованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї – можлївосц за имплементацию концепта интеркултуралного образованя”.

Тоту дискусию порушала Академска инициятива „Форум 10” у рамикох проєкту „Мапованє виволаньох у имплементациї образованя на язикох националних меншинох и потримовка концепту интеркултуралного образованя” з потримовку Фондациї за отворене дружтво.

Сход отворела Анамария Вичек спред Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою и у уводней бешеди дала еґзактни податки о числу националних меншинох котри маю порядну наставу на мацеринским язику по цалей вертикли и котри маю виборну наставу мацеринского язика. Бешедовала и о нєдостаткох у образовней системи котре тото министерство обачело и о тим як ше их намага превозисц.

Свойо викладаня мали и представнїки мадярского и руского националного совиту котри представели хвильково околносци и условия у котрих ше наставу на мацеринским язику запровадзує. Предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач визначел вецей фактори котри уплївую на квалитет образовней системи у рускей заєднїци, а нє вихабел пренєсц директну заувагу министерству на бриґи зоз учебнїками.

На округлим столє свойо становиско о имплементованю интеркултуралносци до образовней системи дал и културолоґ Мирослав Кевежди. Вон з єдного ширшого аспекту бешедовал о виволаньох котри ше одноша и на други системски ришеня у образованю.

Спред орґанизатора округлого стола бешедовал Тео Тараниш о почежкосцох у бошняцкей националней меншини у уводзеню бошняцкого язика до школох.

Дискусия указала же єст ище надосц супротни думаня и рижни способи на котри ше интеркултуралносц може увесц до образовней системи а котри буду облапени у конєчним предлогу того документу на закончуюцим округлим столє у Беоґрадзе 13. новембра.

