У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец першим числу новинох „Руске слово” на бокох рубрики „Тижньовнїк” пише о стипендийох котри Национални совит Руснацох додзелює школяром, док у рубрики „Нашо места”, медзи велїма актуалносцами, информация о купованю огньогасного камиона по одлуки МЗ Руски Керестур.

Рубрика „Економия” приноши вистки зоз Сайму „Лорист” дзе ше представели нашо привреднїки, и зоз Єшеньского фестивалу квеца у Кули.

„Култура и просвита” звекшого пошвецена означованю Дзецинского тижня у наших оводох и школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, а ту пише и яке театралне сотруднїцтво витворене помедзи РНТ „Петро Ризнич Дядя” и Руским КУД „Др Гавриїл Костельник”.

„Мозаїк” понука розгварку зоз нашим познатим атлетичаром Михаилом Дудашом о його путованьох, док рубрика „Людзе, роки, живот” представя читачом Звонка Гайдука зоз Вуковару. На тих бокох и интересантни напис о дзвонох на Катедралней церкви у Керестуре и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На „Духовним живоце” представени Неґован Пелич, вирни сримскомитровицкей парохиї.

„Спорт” зазначел успих на Шветовим змаганю параолимпийца Милана Шолаю з Коцура и резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

На остатнїх бокох и надалєй будземе обявйовац рецепти наших читачох у рубрики „Горуци тепши”.

