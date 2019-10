На Стретнуцу участвує и Саша Сабадош

НОВИ ПАЗАР – Библиотека „Доситей Обрадович” у Новим Пазаре будзе домашня дводньових Пиятих литературних стретнуцох писательох националних меншинох Сербиї под назву „Фемили”.

На тим стретнуцу представя ше шесцеро представнїки своїх националних заєднїцох: Атила Сабо Палоч з мадярскей националней заєднїци, Зденка Валент Белич зоз словацкей националней заєднїци, Йосипа Девич зоз горватскей националней заєднїци, Ана Илийоска Боґич зоз македонскей, Мевлуда Мелаяц зоз бошняцкей и Сашо Сабадош спред рускей заєднїци.

Стретнуца буду урядово отворени нєшка на 19,30 годзин, а наютре у рамикох стретнуца будзе отримани округли стол „Мости будучносци” на 10 годзин. У вечаршей програми на 19,30 годзин будзе промоция литературней творчосци учашнїкох стретнуца.

