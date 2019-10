Предсидатель Ґлушац на святочней схадзки з представнїками школярских парламентох

ВЕРБАС/КОЦУР – Стреду, 9. октобра, у рамикох Дзецинского тижня, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац у сали Скупштини општини приял представнїкох школярских парламентох зозо школох општини на такволаней святочней схадзки.

На схадзки бешедоване о значеню Конвенциї о правох дзецка, о єй имплементованю, алє и о положеню младих у дружтве и їх правох, на цо их здогадла Даница Парошки, помоцнїца предсидателя Општини. На схадзки присуствовали и Миляна Штулич, заменїца предсидателя и координаторка Канцелариї за младих Єлена Антич.

З Основней школи „Братство єдинство” на стретнуцу школярских парламентох були Сара Гарди и Ясмина Макаї. Школярски парламент вєдно зоз парняцким тимом тей школи, направел пано на тему „Права дзецох” на хторим були представени даєдних з основних дзецинских правох як цо то право на живот, образованє, бависко, защиту, одпочивок и друге. Того школского року Школярски парламент порушал и Мурово новини хтори буду понукац рижни вистки и обвисценя, а Конвценция о правох дзецка праве тема першого числа тих новинох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)