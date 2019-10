У Керестуре будзе „Домашнї шпайзˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, у центру Руского Керестура, на соботу 12. октобра од 8 годзин будзе отримана манифестация „Домашнї шпайзˮ.

Свойо познати продукти виложа жени зоз Здруженя женох „Байкаˮ, Михайло Фейди такволани Задолїнєц, Олена Рацова понукнє природни соки, Микола Винаї мелку паприґу, а Таня Югасова домашню жимнїцу. Кажде з учашнїкох будзе мац свой штанд на котрим виложи свойо продукти, а понеже манифестация отвореного типу, можу и други заинтересовани понукнуц свойо продукти.

Манифестацию орґанизує Здруженє женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура и поволує нащивительох же би пришли на манифестацию и дополнєли свою жимнїцу.

