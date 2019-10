РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Дзецинского тижня, дзеци зоз предшколскей воспитней ґрупи виховательки Емилиї Костич, вчера нащивели ЯКП „Руском” дзе их приял директор Иґор Фейди и други заняти.

Директор Фейди дзецом потолковал цо роби тото подприємство и же ше насампредз стара о чистоти и ушореню валала, та поволал же би и вони на тото мерковали. Дзецом потим други заняти указали роботню, самоходну косачку и построєнє за пречисцованє води од арсену.

