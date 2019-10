У Осиєку будзе Мемориялни турнир у столним тенису „Владимир Тимко”

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – КУД Руснацох Осиєк и Представнїца рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї Агнетка Балатинац, орґанизую Мемориялни турнир у столним тенису „Владимир Тимко”.

Турнир будзе отримани 12. октобра з початком на 17 годзин, у просторийох Дружтва (Франкопанска 53, Осиєк).

Турнир мемориялного характеру, як здогадованє на покойного члена Дружтва Владимира Тимка и нє ма змагательни характер у смислу ранґованя по даяких официйних таблїчкох. Участвовац можу шицки зацикавени члени КУД-а Руснацох Осиєк, а по Tурниру ушлїдзи друженє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)