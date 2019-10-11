На семинаре о зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох

НОВА ВАРОШ/ПРИЄПОЛЄ – Нєшка, 11. октобра, у Новей Вароши будзе отримани дводньови семинар на хторим будзе бешеди информованю о националних заєднїцох и зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох, потим будзе слово о стереотипох и предрозсудкох о националних заєднїцох у медийох, як и роботнї на спомнуту тему.

Семинар орґанизує женска нєвладова орґанизация Форум женох Приєполя хтора ше роками промовує родну ровноправносц прейґ медийох. Орґанизация основана 2000. року, а од 2008. у рамикох Форуму женох Приєполя порушана и ТВ станїца цивилного сектору, Телевизия Форум. Нєдавно екипа телевизиї нащивела нашу установу и зняла прилог о нашей роботи.

На семинаре буду участвовац и новинарки НВУ „Руске слово” Андреа Медєши з Керестура и Оля Русковски з Коцура.

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