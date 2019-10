Нєшка рано у Школи зопарти огень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка рано после осем годзин, у лифту єдальнї Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк зявел ше густи дим, алє зоз добрим реаґованьом занятих зопарте вибиванє векшого огня. – виявела за Рутенпрес помоцнїца директора Лиляни Фина.

По єй словох, а по нєурядових информацийох, после вишлїдзованя огньогасцох и полициї хтори такой пришли до школи, инцидент настал вироятнє на електричних инсталацийох, алє на щесце, материялна чкода нє велька и нєт покалїчених.

Накадзи ше обачело дим у лифту шицки школяре и наставнїки хтори були у раншей змени евакуовани зоз Школи, та скорей як плановане, пошли до лєшику же би отримали єшеньски крос хтори бул нєшка плановани коло поладня.

