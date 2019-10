Милан Шолая други на швеце

Дакеди бул успишни рукометаш, а тераз параолимпиєц, Милан Шолая зоз Коцура на змаганю у Русиї освоєл друге место у статичней апнеи.

У рамикох Фестивала за особи зоз инвалидитетом ,,Пара-Крим 2019.” у Русиї, од 4. по 11. септембра, отримане шветове змаганє у вецей дисциплинох, на котрим и Сербия мала свойого представнїка. Сербски параолимпиєц Милан Шолая зоз Коцура на тим змаганю освоєл друге место у статичней апнеи.

У тей дисциплини участвовали 14 змагателє, а златну и бронзову медалю освоєли змагателє зоз Русиї. Шолая ше на тото змаганє пласовал после побиди на Европским першенству отриманим у Словениї, дзе освоєл златну медалю.

Покля бул у Русиї, Милан мал нагоду опробовац ше ище у єдней дисциплини – з падобраном скочел з висини од 4 300 метери.

Тренер нашого параолимпийца у статичней апнеи Милош Дяконов и Шолая одпутовали до Русиї пред змаганьом. Наш представнїк Шолая мал и чесц отвориц ,,Пара-Крим 2019.”, так же як єдини од шицких котри участвовали на змаганю, мал нагоду на урядовей святочносци повесц даскельо слова коло 500 присутним учашнїком. Шолайово участвованє на змаганю у Русиї потримали Општина Вербас, як и ДОО ,,Екстра ауто транспорт”.

Дакеди активни рукометаш, тринац роки успишно бавел за РК ,,Вербас”, Милан 2014. року дожил транспортне нєщесце у котрим бул чежко покалїчени и остал нєрухоми. После операциї похребцини и регабилитациї, од 2015. по 2017. рок озбильно тренирал руцанє копия зоз инвалидского кочика и достал лиценцу за найвисши змаганя и постал член параолимпийскей репрезентациї Сербиї. Медзитим, пре вельки напруженя и оштри рухи при руцаню копия, попукали му шруби фиксатора за похребцину и мушел престац занїмац ше зоз атлетику.

Поволанку за европске змаганє у апнеи достал од орґанизатора Бранка Радака зоз Словениї, котри и снователь и предсидатель Медзинародней асоцияциї за гендикепованих мурячох ,,Адриатик” у Словениї, а з котрим бул 2017. и 2018. року у кампу за мурянє у Кикинди. Як гвари, там даскельо раз пробовал буц под воду без воздуху и витримал скоро два минути. Радак у Шолайови препознал талант и за тот спорт и уж теди бул прешвечени же кед Милан будзе дакус вежбац зазначи барз добри резултати. Милан мал коло дзешец днї же би ше пририхтал за вельке европске змаганє, а тренирал у своєй посцелї, зоз щипальку на носу.

– Бранко ми прейґ телефона и порученьох накратко потолковал як най дихам и най вежбам, же бим на змаганє нє пришол цалком нєпорихтани. Вельо чежше було дома у посцелї зоз щипальку, як у води, дзе цалком иншаке чувство. Дома сом почал вежбац зоз минуту и пол, два, и кажди дзень предлужовал по дзешец, двацец секунди. То ми нє дало мира и почал сом тренирац пар раз на дзень и кажди раз предлужовац час без воздуху – з ошмихом приповеда Шолая.

Параолимпиєц зоз Коцура на тим змаганю тестирал власни гранїци, шицких конкурентох охабел далєко за собу и постал европски шампион зоз златом у рукох. Зоз твару под воду, без воздуху, на тим змаганю бул 4 минути и 33 секунди.

– Кед сом вишол спод води, нє могол сом вериц цо ше случело. То бул наисце вельки и озбильни резултат, а нєобчековани, прето же мой циль бул 3 минути и 50 секунди. Мозоґ ми на пар секунди остал без оксиґену, прето же сом на змаганє пошол нє барз пририхтани. Покля шицки аплаудовали и фотоґрафовали ме, пар секунди сом нїч нє видзел – бешедує Шолая.

На 2. Медзинародним змаганю у статичней апнеи за инвалидох и апнеи за особи з инвалидитетом, котре було отримане у юлию у Вербаше, зазначел значни успих и тиж освоєл перше место. На тим змаганю диханє затримал 5 минути и 15 секунди.

Шолая гвари же, у тим спорту барз ужива и планує ше зоз тим занїмац и далєй и буц ище успишнєйши. Миланови ше указала и нагода же би ше врацел ґу своєй першей спортскей любови, понеже од параолимпийских комитетох Словениї и Русиї достал понукнуце за промоцию рукомету у кочику. Його намира же би участвовал у формованю селекциї Сербиї у тей дисциплини, котра од 2020. року постанє параолимпийски спорт.

