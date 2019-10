Дзеци зоз родичами ушорйовали двор

ДЮРДЬОВ – Вчера бул остатнї дзень означованя Дзецинского тижня у рамикох обидвох образовних институцийох у Дюрдьове – у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дзецинство” обєкт „Дюрдєвак”.

Штварток дзеци зоз своїма родичами ушорйовали и пораєли двор предшколскей установи, а вчера опрез будинка бул традицийни вашар на котрим свойо ручни роботи предавали дзеци по символичней цени. Вашар каждого року барз нащивени, понеже є отвореного типу, а дзеци барз часто шицко попредаю.

Школяре од першей по штварту класу дюрдьовскей ОШ вчера нащивели Банат и город Зренянин, а потим у биоскопу патрели рисовани филм „Краль лєвох”, а старши возрости мали роботнї на тему тогорочного Дзцинского тижня „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)