ВЕРБАС – Наютре, 15. октобра, у Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше будзе преславене храмове швето – Кирбай.

Служба Божа почнє на 10 годзин, а у нєй будзе шпивац Хор „Розанов” зоз Дюрдьова. После Служби заплановани аґапе и друженє у ресторану.

И того року будзе отримана вашарска часц Кирбаю.

