Керестурска Школа нащивела новосадску Школу

НОВИ САД – У рамикох Дзецинского тижня представнїки керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк” 10. октобра нащивели нащивели Школу за основне и штреднє образованє зоз домом школярох „Милан Петрович”.

Керестурску Школу представяли педаґоґ Мария Шанта и наставнїкове Мелания Рамач, Мария Балїнт и наставнїк Славко Надь вєдно зоз своїма школярами. Новосадску школу нащивели и прето же там пребува и дакедишнї їх школяр Виктор Надь.

Домашнї поинформовали наставнїкох о орґанизацийней структури школи, окремних и порядних програмох за школярох. Наставнїкове и школяре мали нагоду обисц роботнї дзе школяре маю практичну часц настави и дом дзе школяре пребуваю.

Стретнуце було сердечне и приємне, а поготов зоз Виктором и його наставнїками котри го похвалєли же ше крашнє уклопел до нового штредку, а наставнїка сербского язика уж научел даєдни слова бешедовац по руски.

