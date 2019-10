У Будисави представени твори Меланиї Римар

БУДИСАВА – Писателька и одвичательна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар, стреду 9. октобра у рамикох Дзецинского тижня, нащивела Городску библиотеку Нового Саду и його оддзелєнє „Ендре Ади” у Будисави.

На друженю були школяре другей, трецей и штвартей класи зоз учительками з валалскей ОШ, дзеци предшколского возросту зоз ПУ, як и старши гражданє з Будисави котри любя слухац писательох котри бешедую о своїх виданьох. Римарова представела кнїжки друковани на сербским и руским язику, а о нїх дзецом бешедовала на им прилаплїви способ.

Друженє зоз писательку Меланию Римар орґанизовала Городска библиотека у Новим Садзе.

