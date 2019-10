У Кули „Днї бундави”

КУЛА – На площи опрез пошти у Кули нєшка од 10 по 17 годзин будзе отримана манифестация, „Днї бундави 2019ˮ, на хторей будзе участвовац и Здруженє женох „Байкаˮ.

На „Дньох бундавиˮ ше будзе предавац и рижни єшеньски плоди, жимнїцу, будзе орґанизована и вистава и предаванє рижних сувенирох, як и змаганє за накрасше єдло зоз бундави. Попри тим, будзе орґанизована и деґустация купинового вина.

Орґанизаторе, Здруженє „Еко Кулаˮ и Туристична орґанизация општини Кула, понукаю розвагу за цалу фамелию, та на тей манифестациї годно покоштовац сладки и слани специялитети зоз бундави, участвовац на дзецинским карневалу и креативних роботньох за дзеци, а будзе грац и музика.

