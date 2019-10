ҐОСПОДЇНЦИ – Дружтво за очуванє народней култури и традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох нєшка отрима свой рочни концерт у Святосавским доме, дакедишнєй биоскопскей сали, котри ше находзи у центру валала, а котри нєдавно реновирани и з тей нагоди будзе святочно отворени.

Концерт почнє на 18 годзин, а госци на нїм будзе Културно-уметнїцке дружтво „Деспот Стефан” зоз Беоґраду. Уход 200 динари.

