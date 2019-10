У Водици єшеньске стретнуце „Дзеци за єдинствоˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядне єшеньске стретнуце дзецох од пейц по дванац роки – „Дзеци за єдинствоˮ, будзе отримане нєшка од 11–16 годзин у Водици.

Стретнуце будзе духовно-рекреативного типу, цо значи же дзеци буду мац и духовни вежби и нагоду за упознаванє и бавенє. Присутним будзе орґанизовани и полудзенок.

На стретнуце, окрем дзецох зоз Руского Керестура, приду и з Коцура, Вербасу, Нового Саду, Суботици, Беоґраду, Вершцу и других местох.

Стретнуце орґанизує Рух фоколару, а партнер стретнуца Каритас.

