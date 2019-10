У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин у прилогу зоз польопривреди поинформує як ше одвива оберачка яблукох и грозна. Зоз наших школох у Коцуре и Руским Керестуре будзе прилог о тим яки активносци орґанизовани у рамикох Дзецинского тижня котри ше отримує од 7. по 13. октобер.

У емисиї будзе и прилог о атмосфери на финализациї знїманя найновшей радио-драми Рускей редакциї Радио Нового Саду, як и прилог о округлим столє под назву „Образованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї – можлївосц за имплементацию концепта интеркултуралного образованя”.

У Руским Керестуре од марца по май була орґанизована акция збераня средствох за огньогасни камион о чим було слова на схадзки МЗ Руски Керестур, а понеже зявенє и хаснованє нових технолоґийох и интернету допринєсло швидкей доступносци информацийом, патраче маю нагоду видзиц яки пошлїдки прейґмирного хаснованя мобилних телефонох.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 и 11 г. и на вовторок на 22 годзин.

