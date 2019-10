Закончени перши дзень семинару 

НОВА ВАРОШ/ПРИЄПОЛЄ – На Златару, у Новей Вароши, вчера, 11. октобра, отримани перши дзень семинару на тему информованя о националних заєднїцох и зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох.

По официйним отвераню семинару, шицки присутни представнїки медийох ше упознали зоз способом роботи, а потим блїжей дотхли тему националних заєднїцох у законодавних рамикох Републики Сербиї, а дискутовали и о поняцох дискриминациї, предрозсудкох, толеранциї и интеркултуралносци.

Шицки присутни новинаре участвовали у роботньох на тему стереотипох и предрозсудкох о националних заєднїцох у медийох, як и у дискусиї дзе були представени приклади добрей и подлей пракси.

На концу першого дня семинару шицки учашнїки нащивели Приєполє и виставу новинарских фотоґрафийох зоз конкурсу ,,Бетова фотоґрафия рока 2019.” котра представена з нагоди означованя 11-рочнїци од першого емитованя програми зоз ТВ Форум.

