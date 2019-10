З першим школским бренчком школяре ше врацели до школских лавкох, ещи єден школски рок збогациц зоз знаньом, а вшелїяк и з добрима оценами. Катарина Недич, школярка осмей класи Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре, до своєй школярскей кнїжочки планує додац ещи петички, же би и тот школски рок закончела як цалком одлична школярка.

Катарина наймладша од пецерих дзецох, двома шестрами и двома братами. Одмалючка шицки були заинтересовани за науки, и нє раз ше случело же бависко и шлєбодни час часто заменєли з ришованьом задаткох. Любов ґу рижним науком тирва и нєшка.

– Найволїм годзини математики, руского, сербского, анґлийского, французкого, а любим и историю. Цикаве ми роздумовац о тим цо ше случовало скорей. А нєдавно сом одкрила же любим и програмованє – бешедує Катарина.

Зоз шицких тих предметох ходзи и на змаганя, и зазначела уж велї замерковани успихи. Наймилши єй з руского и сербского язика, прето же сцигла по Републични уровнь, а барз ше цеши зоз успихом з математики и участвованю на Математичним кампу у Шабцу.

– Ходзим од пиятей класи и през тоти 4-5 днї кельо препровадзим там, вше упознам вельо товаришох зоз цалей Сербиї. Научим вше и нове дацо з математики на преподаваньох котри маме за тот час, а шицки учашнїки свойо знанє тестираю на змаганю на концу Кампу – гвари Катарина.

Того року була у Петници, у Лєтней науковей школи, и отамаль принєсла лєм красни упечатки, нови знаня и нови памятки на друженя з дзецми зоз Сербиї, алє и од далєй.

– У нашей ґрупи було коло стоцецеро дзеци и барз зме ше крашнє дружели. Одкрила сом и дзепоєдни нови интересованя, понеже зме слухали преподаваня з предметох яки нє маме у школи. Заинтересовала ме електронїка, а упознала сом ше и з ґеолоґию, астрономию, археолоґию – толкує тота одлична школярка.

Катарина ше барз добре знаходзи и у музичних водох, понеже закончела музичну школу, и грає на гушлї, а покус и на ґитари. И фотоґрафия, алє и рисованє єй иду од рук, барз ю опущую и виполнюю. Найчастейше рисує анимациї и нєпреривно дацо фотоґрафує.

– Мам свою камеру, и любим сликовац природу, животинї, даєдни предмети, алє шицко з даякого одредзеного угла. Любим рошлїни, окреме кактуси, а делфини и мачички ми окреме симпатични – з ошмихом приповеда Катарина.

Недичова ше опробовала и у ґлуми и, гоч єй було крашнє дружиц ше и бавиц представи, заключела же ма вельо обовязки, вельо интересованя и нє могла старчиц на шицки боки. Алє, од рецитованя нє одустава. Рецитує одмалючка и тото барз люби. Порядна є на рецитаторских смотрох, а на пририхтованя одходзи до Вербасу, и у тих хвилькох барз ужива.

Кед найдзе шлєбодного часу, Катарина люби читац Хари Потера и подобни кнїжки, люби патриц филми – авантуристични, криминалистични и комедиї, провадзи и ю`тюберох и канали за рисованє, а барз ше люби и дружиц. Люби бавиц одбойку, а велька радосц єй и путованя на рижни места зоз фамелию.

Катарина ше, кед закончи основну школу, планує уписац до ґимназиї у Вербаше. Идею за студиранє тиж ма – любела би ше уписац на журналистику, понеже єй занїманє новинара вше було интересанте. Алє як гвари, тераз обачела же ше єй пачи и програмованє, математика вше дзешка коло шерца, та увидзи за хтори напрям ше на концу одлучи.

– За себе бим гварела же сом креативна, любим учиц и научиц, интересую ме велї ствари. Наприклад, любим писац за Википедию. Нє важне же хтора обласц, лєм кед нє писане опширно. Я вец найдзем енциклопедиї, поглєдам податки и дополнїм текст на Википедиї – през ошмих приповеда Катарина хтору интересую велї обласци, и гоч на хтори бок руши – вшадзи зазначує успихи.

У рокох котри пред нами, вериме же ещи велї красни вистки учуєме о тей одличней школярки з Коцура.

