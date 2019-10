Преславени Кирбай у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше вчера, 13. октобра, преславене храмове швето – Кирбай.

Службу Божу предводзел декан бачки о. Владислав Рац, парох коцурски, а попри домашнього пароха о. Алексея Гудака, сослужели и паноцове зоз наших парохийох – пензионовани професор о. др Яков Кулич зоз Коцура, пензионовани паноцец о. Яков Новак зоз Заґребу, о. Михайло Малацко парох керестурски, о. Юлиян Рац зоз Нового Саду и єромонах о. Дамян Кича парох кулски. Служби Божей присуствовал и о. Михаил Холошняй зоз Дюрдьова, а цалу Службу зоз шпивом провадзел дюрдьовски Хор „Розанов”.

З казаню, у котрей бешедовал о Покрову Пресвятей Богородици и єй значносци за шицких вирних, о. Малацко пожадал парохияном щешлїве и благословене швето. Парохиянох споведал парох о. Иґор Вовк зоз Нового Вербасу, а домашнї парох о. Алексей Гудак привитал шицких вирних котри пришли возвелїчац Кирбай у старовербаскей парохиї.

На Служби Божей зоз святочним чином Пришаги штирме нови члени Церковного одбору обецали же буду служиц и помагац парохиї.

По Служби бул обход коло церкви и читанє євангелийох, а потим и за шицких присутних було порихтане ошвиженє у одборнїци.

У улїчки у хторей ше находзи парохия у Старим Вербаше и того року була вашарска часц Кирбаю зоз рижнородним понукнуцом и лакотками, як и забавни парк котри бул найинтересантнєйши наймладшим. Пре красну хвилю, вашарска часц була окреме нащивена.

