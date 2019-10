НОВИ САД – Културно-просвитна рада парохиї Святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе орґанизовала паломнїцтво до Суботици, на хторе ше ишло всоботу, 12. октобра.

На паломнїцтво ше рушело зоз Нового Саду и ишло ше през Вербас и Коцур. По приходу до Суботици обишло ше Франєвацку церкву св. Миховила, дзе паломнїкох дочекала наша Суботичанка Наташа Ґрунчич. Потим ше зоз туристичним водзачом Атилом Новаком, обишло Православну церкву Вознесеня Господнього, Городску хижу, Синаґоґу и вецей значни и интересантни будинки у центре Суботици. После краткого шлєбодного часу нащивело ше Катедралу Святей Терези Авилскей и Джамию.

У позних пополадньових годзинох орґанизовани бул полудзенок на Паличу, а хто сцел могол ше и кратко прейсц коло озера.

По приходзе до Коцура у церкви Успения Пресвятей Богородици новосадски парох о. Юлиян Рац отримал Службу за паломнїкох.

На паломнїцтво до Суботици ишли 58-еро вирни зоз Нового Саду, Петроварадину, Ветернику, Дюрдьова и Коцура.

