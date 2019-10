Прешлорочни побиднїк обранєл наслов

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – У орґанизациї КУД-а Руснацох Осиєк и Представнїци рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї Агнетки Балатинац, 12. октобра у просторийох Дружтва, отримани Мемориялни турнир у столним тенису „Владимир Тимко”.

Присутних привитал предсидатель КУД Руснацох Осиєк, Оґнєн Здравкович и пожадал успишни Турнир на котрим бавели Владимир Еделински, Томислав Мишир, Зденко Сивч, Ромко Гаргай, Тихана Попиняч, Оґнєн Здравкович, Татяна и Гелена Тимко (дзивки покойного Владимира). Перше место освоєл Оґнєн Здравкович та з тим обранєл наслов од влонї, друге место освоєл Ромко Гаргай, а треца була Татяна Тимко. Дружтво пририхтало скромни награди побиднїком котри уручела Славица Тимко, ґдовица покойного Владимира.

По законченим змаганю, присутни бавяче и навияче, їх коло 20, иншак шицки члени КУД-а Руснацох Осиєк, предлужели друженє при скромней закуски и зоз рускима шпиванками хтори Предсидатель Здравкович провадзел на гармоники.

Турнир интерного характеру, як здогадованє на покoйного члена и утемелїтеля Дружтва, Владимира Тимка, котри нєсподзивано умар 2008. року.

