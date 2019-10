Святочносц з нагоди двох значних подїйох

ҐОСПОДЇНЦИ – У викенду за нами, всоботу 12. октобра, Дружтво за очуванє народней култури и традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох у своїм валалє отримал Рочни концерт на котрим представело свою рочну роботу односно танци. Госц на концерту була фолклорна ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Деспот Стефан” зоз Беоґраду.

Концерт отримани у Святосавским доме котри припада православней церкви и котри подполно реновирани, а його святочно отворел Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, котри з тей нагоди наглашел же є реновирани дзекуюци доброму сотруднїцтву Месней заєднїци Ґосподїнци и його Совиту, представительом православней церкви, як и општинскей власци.

Дружтво за очуванє народней култури и традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох основане 2007. року, ма коло седемдзешат членох, медзи нїма и красне число Руснацох котри пестую сербску и войводянску традицию и културу, а потераз наступали у велїх державох блїжей и далєй од Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)