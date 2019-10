Закончени семинар о зопераню бешеди мержнї

НОВА ВАРОШ/ПРИЄПОЛЄ – Семинар о зопераню бешеди мержнї на дружтвених мрежох и у медийох, закончени всоботу 12. октобра у Новей Вароши.

Другого дня семинара було бешеди о пристрасним приступу културним односно националним розликом або бешеди мержнї у медийох, учашнїки достали практични напрямки як зопрец бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох, а през конкретни приклади на роботньох, учашнїки научели як ше вибориц зоз стереотипами и предрозсудками у каждодньовей роботи.

Семинар орґанизовала женска нєвладова орґанизация Форум женох Приєполя хтора промовує родну ровноправносц прейґ медийох. Орґанизация основана 2000. року, а од 2008. у рамикох Форуму женох Приєполя порушана и ТВ станїца цивилного сектору, Телевизия Форум.

