Отримани „Днї бундави 2019ˮ

КУЛА – Пияти „Днї бундави 2019ˮ отримани всоботу, 12. октобра, од 10 по 17 годзин у парку у центру Кули, котри орґанизовало Здруженє „Еко Кулаˮ и Туристична орґанизация Општини Кула. На манифетациї участовали трицецпецеро мали продукователє и здруженя, школяре штреднїх школох зоз Червинки и Кули и здруженя „Идеяˮ зоз Кули и „Байкаˮ зоз Руского Керестура.

Кристина Илин зоз Здруженя „Еко Кула” за Рутенпрес визначела же сама манифестация започала пред пейцома роками у дворе того здруженя, дзекуюци фамелиї Бобич котра продукує жимно цадзени бундавов олєй. Двор им постал цесни и преросли до велькей манифестациї котра ше орґанизує у парку.

На „Дньох бундавиˮ понукнути продукти зоз бундави, котра того дня була наисце кралїца манифестациї и була состойна часц у велїх продуктох котри були понукнути на предай, а велї могло и покоштовац.

Додзелєни и награди – погар, диплома и пакет з домашнма продуктами за найлєпши продукт з бундави. Перше место освоєла Економска штредня школа зоз Кули, друге Аранка Бачи зоз Руменки и треце Марица Попов зоз Вербасу.

Орґанизована и окреме нащивена роботня за дзеци „До предавальнї руш – торбу пременьˮ („У радњу крени – торбу промениˮ) дзе ше дзеци едуковали о значносци ношеня платнових торбичкох место пластичних мещкох. Ище вецей поваги прицагнул и Еко маскенбал дзецох з ПУ „Бамбиˮ зоз Кули котри ше прешпацирали по парку и указали креативни и интересантни маски..

За приємну атмосферу ше остарал кулски бенд „Акустик триоˮ.

