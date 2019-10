Понуканє одличне, домашнї продукти доступни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, у центру Руского Керестура, всоботу 12. октобра од 8 годзин отримана єшеньска манифестация „Домашнї шпайзˮ. Понуканє квалитетне, асортиман вельки, алє предаваня нє було вельо.

На манифестациї свойо продукти и сувенири виложели жени зоз Здруженя женох „Байкаˮ, Михайло Фейди „Задолїнєцˮ, Олена Рацова, Микола Винаї и Таня Югасова. Учашнїки на своїх штандох виложели свойо продукти, жимнїцу, соки и сувенири.

Михайло Фейди понукнул свой надалєко познати айвар „Задолїнєцˮ, Олена Рацова позната по продукциї природних сокох, а з тей нагоди понукла и хроно хлєб. Таня Югасова, як и звичайно, понукла свою квалитетну жимнїцу и природни соки, а Микола Винаї домашню мелку паприґу. Здруженє женох „Байкаˮ тиж понукло свой стандардни асортиман.

Нащивителє ше интересовали за продукти, алє их менєй куповали, цо анї нє чудне, бо шицки знаю дзе их мож купиц и кед нєт манифестациї. У Кули на „Дньох бундави 2019ˮ , Здруженє женох, як Рутенмпрес познєйше дознал, добре тарґовели и интресованє за „Байковоˮ продукти и сувенири було вельо векше.

Манифестацию орґанизовало Здруженє женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура.

