Вишло октоберске число „Заградки”

НОВИ САД – Школяре двох оддзелєньох першей класи основней школи зоз учительками Меланию Рамач и Наталию Зазуляк у Руским Керестуре прибрали рамик октоберского числа часописа за дзеци „Заградка”.

Фото памятки здогадню читачох на манифестацию „Червене пупче”, а часопис приноши и кратки вистки о означеним дню Европских язикох у ОШ „Петефи бриґада” у Кули дзе ше зоз стихами по руски представели и нашо школяре, и о єдней креативней роботнї за дзеци у Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

Нашо писателє подаровали наймладшим читачом писнї и приповедки о єшенї, о єдней брези, о трох звадлївих пайташкох и о двох братнякох, а Квиз за наймладших у „Малей заградки” поставя октоберски питаня.

Школярски состави и рисунки инспировани зоз дожицами на лєтнїм одпочивку, а задатки на Забавних бокох прави єшеньски.

Хтора птица ма найдлугши хвост и цо найдзене у Тутанкамоновей крипти, дознаце у рубрики „Най, най…”

