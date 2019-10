Далєй з бодом вецей, алє и лєпшим пласманом

ДЮРДЬОВ – У 11. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, всоботу 12. октобра, єденастопласовани ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова дочекал дванастопласовани ФК „Фрушкогорски партизан” з Буковцу. Ґол за Бачку посцигол Дюрич у 23. минути, та резултат помедзи ФК „Фрушкогорски партизан” и ФК „Бачка 1923” бул 1:1 (1:1)

После того змаганя ФК „Бачка 1923” на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи на висшим месце – з єденастого ше випендрала на дзешате место з бодом вецей, и вкупно тринац бодами.

У шлїдуюцим, 12. колу, ФК „Бачка 1923” дочека осмопласовани ФК „ЖСК” зоз Жаблю. Змаганє ше отрима на нєдзелю 20. октобра з початком на 14,30 годзин.

