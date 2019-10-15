Розписани конкурс за Митрово награди Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Дня општини Жабель, на Митра 8. новембра, Скупштина општини и того року додзелї награди и припознаня заслужним поєдинцом и колетивом за 2019. рок.

Награди и припознаня можу буц додзелєни подприємством, установом и шицким другим орґанизацийом котрим шедзиско на териториї општини Жабель, гражданом и ґрупом гражданох за їх заєднїцки витвореня, а котри дїлую або дїловали на териториї општини, особом котри по походзеню зоз териториї општини або їх витворенє тематски вязане за општину. Буду додзелєни Митрово награди (плакети зоз диплому и пенєжну награду), Митрово грамоти и Митрово припознаня (диплома).

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох, же би свойо предклади з обовязним обгрунтованьом доставели на писарнїцу Општини Жабель з назначеньом за Скупштину општину Жабель – Комисия за награди и припознаня Општини Жабель за 2019. рок, у Жаблю у улїци Николи Тесли. Розпатрац ше будзе лєм предклади котри буду доручени найпознєйше по пияток, 25. октобра по 15 годзин.

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