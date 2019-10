ШИД – Од нєшка у Доме здравя у Шидзе почина порядне вакцинованє процив ґрипи, потвердзел др Крсто Куреш, директор Дома здравя.

Др Куреш додава же од 17. октобра почнє вакцинованє процив ґрипи и у амбулантох у валалох шидскей општини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)