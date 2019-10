ОФК „Бикич” и Сримец нєришено на змаганьох осмого кола

ШИД – У осмим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК „Бикич” дома бавели 2:2 процив Обиличу 1993 зоз Куковцох, Сримец у Беркасове бавел тиж 2:2 процив БСК зоз Бешенова, а у Адашевцох Гранїчар победзел Єдноту зоз Шиду зоз 3:2.

На таблїчки водзи Зеля Булюбаша з Равня зоз 17 бодами, Сримец пияти ма 13 боди, ОФК „Бикич” седми зоз 12, Гранїчар осми и ма 11 боди, а Обилич 1993 дзевяти зоз 10 бодами, кельо ма и Єднота на єденатим месце.

У дзевятим колє на нєдзелю Єднота дочекує ОФК „Бикич”, Обилич 1993 дочекує Сримец, а Слоґа у Чалми дочека Гранїчар.

