ШИД – У седмим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере ОФК „Бачинци” на госцованю у Люби бавели 3:3 процив Єдинства.

На таблїчки ОФК „Бачинци” треци зоз 15 бодами, а у осмим колє на нєдзелю дочекаю Борец зоз Илинцох.

