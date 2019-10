У Зомборе на Кросу РТС-у участвовали и керестурски дзеци

ЗОМБОР – Всоботу, 12. октобра, у Зомборе отримани Крос РТС-у на хторим участвовали школяре основних и штреднїх школох зоз цалей Сербиї.

Школу „Петро Кузмяк” з Руского Керестура представяли петнацецеро дзеци, з каждей ґенерациї по двойо, а у обегованю участвовали и школяре штреднїх школох. На Кросу бежали и дзеци предшколского возросту, а на 3 000 и 5 000 метери бежали професионални атлетичаре. Участовали вецей як 2 500 учашнїки, односно од 70 по 150 учашнїки у каждей ґрупи.

На Кросу участвовали Андрей Виславски – 12. место (1. класа, бежал на 500м), Милена Рамач – 15. место (1. класа на 400м), Єлисей Пап – 21. место (2. класа, на 500м), Николая Рац – 25. место (2. класа, на 400м), Лука Стойков – 25. место (3. класа, на 600м), Кристина Сопка – 12. место (3. класа, на 500м), Теодор Штранґар – 52. место (4. класа, на 600м), Сара Надь – 44. место (4. класа, на 500м), Филип Ноґо – 20. место (5. класа, на 800м), Емина Няради – 33. место (5. класа, на 600м), Виктор Надь – 20. место (6. класа, на 800м), Елена Шомодї – 51. место (6. класа, на 600м), Матей Кршич – 10. место (7. класа, на 1000м), Мая Сопка – 19. место (7. класа, на 800м), Ивана Фейди – 36. место (8. класа, на 800м).

Успишни спортисти на тим кросу промововали културу бежаня и активного занїманя зоз спортом, окреме младих – предшколцох и школярох основних и штреднїх школох.

Зомбор першираз орґанизовал змаганє зоз Крос сериї РТС-у, а змаганє ше закончи 26. октобра у Шабцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)