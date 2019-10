УО Рускей матки о наступних активносцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки на своєй схадзки, 11. октобра одлучел же ше од активносцох у наступним периодзе витвори приказованє документарного филму „Воскресенє народа” авторох Джона Риґетия и Мариї Силвестри, у даскелїх наших местох.

Филм хтори мал буц приказани на нєотриманим „Русин Филм Фесту” будзе публика годна одпатриц у децембру у Руским Керестуре, Кули, Вербаше, Шидзе и Сримскей Митровици. Члени УО информовани и же ше чека одвит зоз кабинету предсидателя Покраїнскей влади за приєм представительох Матки, а праве пре нєотримованє филмского фестивалу у Шидзе.

На схадзки УО винєшена информация и о пририхтаним Додатку Глашнїку „Руснак” хтори пошвецени нєдавноотриманим IV Стретнуцу поетох, литературних и музичних творительох РМ, а тиж и информациї о першим зашеданю Шветовей ради РРЛ у новим зволаню у Винковцох.

