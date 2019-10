Вєдно у каждей ситуациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце „Дзеци за єдинствоˮ Руху фоколарох, всоботу 12. октобра, отримане у Водици. Окрем з Керестура, на стретнуцу були и дзеци зоз Беоґраду, Нового Саду, Коцура, Суботица и Таванкуту.

Присутних, коло штерацпецеро дзеци и старши особи котри их провадзели, привитала Ивона Будински, а после привиту дзеци участвовали у бавискох упознаваня, дзе ше дружели и уживали у природи коло Водици.

После полудзенку, у церквочки, млади порихтали презентацию о живоце Кяри Лубик и о тим як настал Рух фоколару. Презентациї ше розпатрало, дзеци приповедали свойо искуства о дарованю, и о уключованю вредносцох Руху до каждодньового живота.

Подзелєни по ґрупох, руцаюци коцку любови, дзеци у драмскей слички обробели ситуациї з котру потолковали виреченя зоз коцки.

Олимпияда, дзе ше дзеци тиж змагали по ґрупох у интересантно здуманих бавискох, була нє лєм змаганє, алє и ученє як ґрупа функционує же би кажде дал свой максимум, а же би ше посцигнул цо лєпши резултат ґрупи.

Стретнуце орґанизовал Рух фокларох, а партнер стретнуца бул Каритас. Координаторе сходу були Роберт Зайц, фоколар зоз Словениї и Кармела Консильо з Италиї котри жию у Беоґраду, а до роботи зоз дзецми ше уключели и керестурски млади з Руху фоколарох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)