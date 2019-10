Нєшка добродзечне даванє креви у Савиним Селу и у Коцуре

САВИНЕ СЕЛО/КОЦУР – Нєшка, 15. октобра, Червени криж Вербас у сотруднїцтве зоз Заводом за трансфузию креви Войводини орґанизує акцию добродзечного даваня креви у двох местох општини Вербас – у Савиним Селу и у Коцуре.

Жителє обидвох местох годни дац крев у просторийох месних заєднїцох – у Савиним Селу у периоду од 12 по 13 годзин, а у Коцуре од 14 по 16 годзин.

Завод за трансфузию креви Войводини хвильково розполага зоз зменшанима кревовима залихами, окреме зоз RH неґативним фактором.

Модля ше шицки добродзечни давателє же би ше одволали у цо векшим чишлє, же би ше кревово залихи цо скорей стабилизовали.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)