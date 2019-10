Побиду однєсли и рукометаше Русину

РУСКИ КЕРЕСТУР – У штвартим колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сиверˮ Рукометн клуб (РК) „Русинˮ пияток 11. октобра однєсол прешвечлїву побиду процив госцох зоз Сивцу, РК „Сивец 69/2ˮ з резултатом 31:20 (13:13).

У керестурскей Гали пред домашню публику, Русинових бавячох предводзели Владислав Салак и Филип Тома зоз найвецей посцигнутима ґолами, по 7, Борис Югик (6), Славко Гербут (4), Михайло Мудри и Иґор Варґа по 2 ґоли, а Иван Рац и Мартин Ґовля по 1. На ґолу були Даниєл Милинкович и Владимир Мудри.

Судийове на змаганю були Милан Слива и Александар Вукчевич, а делеґат Даниєла Шиповац.

Тераз ше Русин випендрал на пияте место на таблїчки, а у шлїдуюцим колє будзе бавиц у госцох у Сенти, процив РК „Сентаˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)