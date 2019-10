Прешвечлїва побида Русинових фодбалерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзевятим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 13. октобра, на домашнїм терену, фодбалере Русину прешвечлїво победзели ФК „Омладинацˮ зоз Буковцу з резултатом 5:0 (2:0).

Перши ґол у 14. минути бул автоґол хтори дал бавяч зоз процивнїцкей екипи, Иґор Ґрґич. Шлїдуюци ґоли за Русин дал Деян Давидович у 37. минути, а потим ище єден у 78. минути, як и Срдян Дюканович у 84. и 90. минути.

За Русин бавели и Ф. Тома, И. Маньош, Б. Голик, Д. Веселинович, Б. Бранкович, Д. Будински, Ф. Вуйович, В. Вуйович, а на замени були К. Боднар, Ж. Виславски, Й. Гарди, П. Фаркаш.

На соботу, 19. октобра, у 10. колє, Русин госцує у Кляїчеве процив ФК „Кордунˮ.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)