Нове пораженє коцурских фодбалерох

КОЦУР – У рамикох 9. кола Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра“ зоз Коцура на домашнїм терену страцела од ФК „Сента“ зоз резултатом 3:1.

Ґол за Искру дал Дамян Ґубаш.

Коцурски фодбалере змаганє закончели зоз дзевецерима бавячами, понеже червени картони достали Дамян Ґубаш и Михайло Юрчук. Госци зоз Сенти заслужено освоєли нови три боди, а Искра предлужела подл бавиц у єшеньскей часци сезони.

После 9 одбавених змаганьох Искра освоєла 9 боди и находзи ше на 14 месце на таблїчки.

У шлїдуюцим колу Искра будзе госцовац у Баймоку, дзе ю дочека екипа ФК „Раднички 1905“.

