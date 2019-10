Марина Роман у финалу музичного змаганя

БЕОҐРАД – На музичним змаганю компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by coce”, хторе тирва од початку септембра, єдна од учашнїкох хтора прешла до финалу змаганя и Марина Романова зоз Руского Керестура.

Марина вибрана як найлєпша зоз тиму ґрупи С.А.Р.С., а на Кока-Кола змаганю свой музични талант указали вецей од 200 учашнїки зоз цалей Сербиї.

После обявйованя штверих финалистох на „boot” кампу хтори отримани од 11. по 13. октобер, кажде од штверих финалистох знєє писню – дует зоз своїм ментором за хтори будзе зняти и музични видео спот. Публика годна гласац за свойого фаворита на сайту www.discoveredbycoke.rs зоз помоцу рижних валидних кодох зоз Discovered by Coke лименки Кока-Коли. Финалиста хтори достанє найвецей гласи публики и жирия будзе преглашени за побиднїка на вельким закончуюцим концерту хтори будзе отримани штредком новембра у Беоґрадзе, а на хторим буду наступац шицки финалисти зоз своїма менторами. Побиднїк достанє єднорочни контракт зоз Bassivity продукцийну хижу, синґл зоз спотом и пенєжну награду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)