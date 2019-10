У другим тижню новембра Бал младих у Дюрдьов

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовка младеж з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и того року орґанизує Бал младих, од петнац по трицец пейц роки.

Штвартим бал по шоре будзе о три тижнї, на соботу 9. новембра. Уходнїци за Бал мож резервовац и купиц по 2. новембер при Тамари Салаґ на 064/ 412-98-85. Уходнїца кошта 1 200 динари.

Бал будзе отримани у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, почнє на 19 годзин, грац будзе „Пицикато бенд”, а за госцох орґанизована вечера и богата томбола.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)