НОВИ САД – На гевту соботу, 26. октобра, до новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла, приходзи Катедрални хор зоз Крижевцох.

Хор будзе шпивац на Служби Божей, а потим отрима концерт у церкви.

Тот хор того року означує 10-рочнїцу роботи.

