Дац документацию о першенстве на аренду державней жеми

КУЛА – Општинска комисия за пририхтованє Рочней програми за защиту, ушоренє и хаснованє державней польопривредней жеми тих дньох обявела Явну повoланку за витворйованє права на першенство на аренду державней жеми за 2020. рок.

Комисия поволує образовни установи (школи, фахово польопривредни школи и социялни установи) же би конкуровали за хаснованє польопривредних поверхносцох у державней власносци. На явну поволанку ше можу явиц и високообразовни установи (факултети и науково институти) хторим снователь держава, потим установи за вивершенє виновних санкцийох и правни особи реґистровани за роботи у обласци лєсарства.

Документацию треба придац найпознєйше по 31. октобер того року, а формулар за вимогу кажди дзень мож превжац у Општинскей управи. Информациї о тим мож достац у Општинскей управи Кула, у канцелариї ч. 303 на трецим поверху, як и на веб-сайту Општини Кула.

Явна поволанка виложена и на огласних таблох у шицких месних заєднїцох у кулскей општини, а обявена є и у новинох „Кулска комуна”.

