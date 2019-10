Министер Шарчевич нащивел Чуроґ и Жабель

ЧУРОҐ/ЖАБЕЛЬ – Вчера, 15. октобра, министер просвити Републики Сербиї Младен Шарчевич нащивел Основну школу (ОШ) „Дюра Якшич” у Чуроґу дзе го привитал предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, директорка ОШ Желька Воїнович, член Општинскей ради задлужени за образованє Лазар Чонкич, шеф кабинету предсидателя Општини Жабель Урош Раданович и помоцнїк предсидателя Општини Жабель Ново Доведан.

Министер Шарчевич зоз директорку Воїнович и предсидательом Божичом найвецей бешедовал о функционованю школи и укладаньох до того обєкта, нащивел кабинет за информатику и спортски терени у дворе ОШ.

После того у будинку локалней самоуправи у Жаблю министер просвити Шарчевич бешедовал зоз спомнутима чолнїками општини о укладаньох и проєктох у образованю у местох општини Жабель.

