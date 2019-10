Хор „Розанов” видал нови компакт-диск

ДЮРДЬОВ – Хор „Розанов”, котри основани при грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, нєдавно видал свой треци компакт-диск. На нїм цала Служба Божа, Литурґия на швето Преображеня Господнього по карпаторуским церковним шпиваню хороводительки Татиани Барна.

Компакт-диск ма груби рамики и кнїжочку у котрей на штерацец єдним боку виписани значни податки о спомнутей Служби и Хору. Тот компакт-диск, як и перши два – Крачунски литурґийни писнї и коляди (2009) и Богослужебни писньошпиви (2017), мож купиц у дюрдьовскей парохиї.

