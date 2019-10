Нїч од предлогу вименкох и дополнєню Одлуки о буджету за 2019. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинскей ради (ОР) з дньового шора знята точка о предлогу вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок.

Як новинаром обгрунтовал заменїк предсидателя ОР Зоран Семенович, точка о ребалансу знята же би була лєпше порихтана за шлїдуюцу схадзку ОР.

Рада тиж розправяла и о такси услугох на подручу општини и, як додал Семенович, шицки таксисти буду мац єднаки ознаки на превозкох.

Розправяло ше и о Плану детального реґулованя Шиду, та предложени одвитуюци вименки просторного плану, окреме у центру городу.

Семенович тиж гварел и же нє будзе потримана вимога Спортско-рекреацийного центру „Посейдон ин“ (базени) у Шидзе за доставанє субвенциї зоз буджету општини.

