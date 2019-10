Сара Планчак и на Першенстве Сербиї у Чачку

ЧАЧАК – Всоботу, 12. октобра, Карате клуб „Гайдук” наступел на Першенстве Сербиї за кадетох и юниорох у Чачку у орґанизациї Карате федерациї Сербиї.

Каратисти у поєдинєчних борбох освоєли два стрибла и єдну бронзу, а екипно єдну бронзу.

У екипним змаганю участвовала и Сара Планчакова зоз Руского Керестура, хтора тренира у спомнутим клубу, а хтора наступела у составе зоз Наталию Сератличову (капитен), Кристину Соколовски и Нину Воїновичову. Тота юниорска женска екипа, после даскелїх рокох, освоєла треце место и бронзову медалю у тей катеґориї.

У поєдинєчней конкуренциї визначели ше Александра Дїкич и Наталия Сератлич хтори освоєли други места и стриберни медалї, як и Лука Ґириц хтори освоєл треце место и бронзову медалю.

Учашнїки очиглядно у добрей форми понеже после освоєних медальох на Першенству Войводини хторе отримане початком октобра у Новим Бечею, предлужели шоровац успихи и на Першенству Сербиї.

