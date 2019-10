Отримана схадзка директорох комуналних подприємствох

КУЛА – Вчера у кабинету предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича, отримана порядна схадзка зоз директорами комуналних подприємствох. На дньовим шоре було бешеди о водоводней мрежи, новорочним ошвиценю и жимскей служби.

На схадзки дата информация о пририхтованю проєктней документациї за управянє зоз систему водоводу, як и друга фаза вязана за доставанє средствох за модернизацию водоводней мрежи.

По шицких населєних местох општини Кула од пондзелку почнє пририхтованє за новорочне ошвиценє, а закончена и набавка солї и аґреґату. Шицки комунални подприємства треба же би преверели свойо роботни машини же би порихтани дочекали початок жимскей сезони.

На схадзки, попри предсидателя Општини, присуствовали и директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди, о.д. директора ЯКП „Комуналац” Кула, Марко Пешич, о.д. директора ЯКП „Водовод” Червинка, Милян Драшкович, директор ЯКП „Радник” Сивец, Желько Мадярев и руководитель Оддзелєня за инвестициї, защиту животного штредку и енерґетски менаджмент, Блажо Костич.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)